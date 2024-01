Belluna Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Belluna ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Kommentare der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen. Der RSI für Belluna liegt bei 32,35, was einer Einstufung von "Neutral" entspricht. Der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage betrachtet, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Belluna beträgt derzeit 3,06 Prozent, was leicht über dem Mittelwert von 2,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Gesamtbewertung von "Schlecht", da der Kurs der Aktie um 8,55 Prozent über dem GD200 (681,25 JPY) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage liegt bei 616,38 JPY, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die verschiedenen Bewertungsfaktoren führen daher zu einer Gesamteinschätzung der Aktie von Belluna als "Neutral" aus Sicht der Anleger-Stimmung, des RSI, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.