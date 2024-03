Belluna Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Belluna-Aktie wird von technischer Seite betrachtet als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen nur ein geringfügiges Minus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert eine negative Tendenz, da sowohl der 7- als auch der 25-Tage-RSI auf "Schlecht" bzw. "Neutral" stehen. Die Stimmungs- und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keinen erkennbaren Trend, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Positiv hingegen ist die Dividendenrendite der Belluna-Aktie, welche mit 3,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Dividende.

Sollten Belluna Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Belluna jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Belluna-Analyse.

Belluna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...