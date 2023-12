Belluna Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse von Belluna zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 689,81 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 613 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,13 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 632,66 JPY, was einer Distanz von -3,11 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher ebenfalls "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das KGV derzeit 7,77, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Belluna ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Belluna nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Internet & Katalog Einzelhandel (3,06 % gegenüber 2,38 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.