Belluna Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Belluna ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 3,06 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 2,83 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Belluna daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Belluna liegt bei 7,68, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 139 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Belluna liegt bei 32,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Zusammengenommen ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".