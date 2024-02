Bellevue Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator, der aus der technischen Analyse stammt, wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Bellevue wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bellevue-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der bei 48,94 liegt, zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In Bezug auf Bellevue zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung hinsichtlich Bellevue überwiegend positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Bellevue aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung führt.

Abschließend wird die Dividendenpolitik von Bellevue betrachtet. Die Dividendenrendite beträgt 9,2 Prozent, was über dem Mittelwert von 5,4 Prozent liegt. Somit erhält Bellevue eine gute Bewertung für die Dividendenpolitik.

Insgesamt wird Bellevue daher als neutral in Bezug auf RSI und Sentiment, aber als gut in Bezug auf die Stimmung und die Dividendenpolitik eingestuft.