Bellevue Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktie von Bellevue weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,07 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Bellevue interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bellevue 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bellevue derzeit um +12,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -9,79 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.