Bellevue Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Bellevue-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,02 eine neutrale Einstufung. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem Gesamtrating von "Neutral" für Bellevue.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass die Rendite von Bellevue im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 36,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, schneidet Bellevue mit einer Rendite von 43,37 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 der Bellevue-Aktie verläuft bei 25,81 CHF, während der aktuelle Kurs bei 23,9 CHF liegt, was einer Abweichung von -7,4 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,42 CHF, was einer Abweichung von +11,58 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Bellevue aktuell höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, mit einem Unterschied von 4,59 Prozentpunkten (10,07 % gegenüber 5,48 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".