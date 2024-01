Bellevue Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird dies ermittelt. Für die Bellevue-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 90, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und führt zu einer längerfristigen Einschätzung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Bellevue damit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Bellevue-Aktie aktuell 1,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -10,79 Prozent, wodurch die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Bellevue in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zur Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,07 Prozent und liegt damit 4,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Bellevue-Aktie daher als "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.