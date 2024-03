Bellevue Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Bellevue liegt bei 52,05, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55 für die Bellevue, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Bellevue mit einer Rendite von -37,9 Prozent mehr als 47 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt hat, liegt Bellevue mit 50,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Bellevue in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bellevue eine Rendite von 9,2 % aus, was 4,36 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,83 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Bellevue zeigen keine signifikanten Veränderungen. Die Diskussionsintensität im Netz ist üblich, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird Bellevue insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.