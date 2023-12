Bellevue Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bellevue als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bellevue-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,14, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren auf eine "Gut"-Bewertung für Bellevue hindeuten. Der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, liegt auf ähnlichem Niveau. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 25,69 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 24,5 CHF liegt, was einer Abweichung von -4,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Bellevue somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 21,63 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+13,27 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Bellevue somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Bellevue auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bellevue bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bellevue investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,07 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen Mehrertrag in Höhe von 4,62 Prozentpunkten erzielen. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.