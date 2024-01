Bellevue Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Bellevue wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,69 bewertet, was 33 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Bellevue eine Performance von -32,52 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 10,76 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -43,28 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 42,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformances erhält Bellevue ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bellevue. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bellevue daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bellevue beträgt derzeit 10, was eine positive Differenz von +4,63 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bellevue eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.