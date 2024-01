Bellevue Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Bellevue verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,52 Prozent, was einer Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor um 42,43 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Kapitalmärkte liegt bei 10,78 Prozent, wobei Bellevue aktuell 43,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Bellevue derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 25,69 CHF, während der Kurs der Aktie bei 24,5 CHF um -4,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 21,63 CHF, was einer Abweichung von +13,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Bellevue als "Neutral" bewertet. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bellevue liegt bei 5,26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Bellevue in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.