Bellevue Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Bellevue bei 26,31 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,75 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,73 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 20,91 CHF, was einem Abstand von +13,58 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Bellevue in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,95 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 6,95 Prozent bei ähnlichen Unternehmen, was zu einer Underperformance von -43,9 Prozent führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 7,73 Prozent, wobei Bellevue 44,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Bellevue daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Bellevue überwiegen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird Bellevue als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,99 liegt, während das Branchen-KGV bei 23,56 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.