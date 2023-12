Bellerophon Therapeutics Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Bellerophon Therapeutics-Aktie wird von Analysten auf lange Sicht positiv bewertet, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Einschätzung abgaben. Es gab keine Änderungen der Analystenbewertungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 30 USD erwartet. Dies entspricht einer positiven Erwartung von 96674,19 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 0,031 USD liegt, was eine Abweichung von -98,85 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,04 USD, was ebenfalls unter dem aktuellen Kurs liegt, mit einer Abweichung von -22,5 Prozent. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bellerophon Therapeutics liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Bellerophon Therapeutics in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.