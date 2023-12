Bellerophon Therapeutics Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Bellerophon Therapeutics":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für die Bellerophon Therapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,75, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Bellerophon Therapeutics gesprochen. Daher wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,89 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0336 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Bellerophon Therapeutics 2 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 0,0336 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 89185,71 Prozent und ein mittleres Kursziel von 30 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Bellerophon Therapeutics aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, während die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Gut"-Stufe erhält.