Bellavista Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Bellavista war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf eine positive Stimmung hindeutet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes. Insgesamt wird Bellavista basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bellavista-Aktie beträgt aktuell 17, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 35,23 weniger volatil als der RSI7 und gibt eine längerfristige Betrachtung. Dies bedeutet, dass Bellavista weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Bellavista somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bellavista derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie (0,125 AUD) um -10,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,1 AUD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Bellavista konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationshäufigkeit hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Bellavista daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Rating.