Bellavista Resources Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bellavista-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 52,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Bellavista basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz um Bellavista haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Bellavista-Aktie um 27,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,13 AUD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um 14,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (0,11 AUD), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.