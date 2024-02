Rainbow Department Store Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Für Rainbow Digital Commercial liegt der RSI aktuell bei 47,96, was als neutral eingestuft wird. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie also als neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Rainbow Digital Commercial in den letzten 12 Monaten eine Performance von minus 26,36 Prozent erzielt, was einer Underperformance von 11,37 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit minus 13,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Rainbow Digital Commercial beträgt derzeit 1,11 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, mit einer Tendenz zu positiven Themen in den letzten Tagen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft.