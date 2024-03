Bellavista Resources Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Bellavista-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,094 AUD, was einem Unterschied von -27,69 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Rückgangs erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 AUD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert eine negative Entwicklung von -14,55 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Bellavista. Während an fünf Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden, gab es keine negativen Diskussionen. An neun Tagen war die Stimmung der Anleger ebenfalls neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vorwiegend neutrale Tendenz. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Bellavista daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bellavista liegt bei 83,87, was auf eine negative Entwicklung hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,56, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Bellavista. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Bellavista.