Bellavista Resources Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Bellavista-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,1 AUD weicht damit um -28,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein anderes Bild. Der letzte Schlusskurs (0,1 AUD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bellavista-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bellavista eingestellt waren. Insgesamt gab es fünf positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Bellavista von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bellavista-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und demzufolge ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Bellavista eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.