Bell Food Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Bell Food wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,91 liegt sie insgesamt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 24,08 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Bell Food als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 30,77 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 38,1 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Bell Food um mehr als 1 Prozent darunter, bei 4,86 Prozent. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent, wobei Bell Food mit 4,48 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Bell Food-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 262,13 CHF, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 269 CHF lag, was einem Unterschied von +2,62 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung in der charttechnischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Bell Food, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.