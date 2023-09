Bell Food Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Für die Aktie Bell Food aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 23.09.2023, 02:00 Uhr, ein Kurs von 270 CHF geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bell Food auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bell Food aktuell 2,69. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Bell Food bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bell Food mit einem Wert von 12,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,08 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bell Food für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bell Food für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bell Food insgesamt ein "Hold"-Wert.

