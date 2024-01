BellRing Brands, Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Aktie der Bellring Brands wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 7 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Das ergibt eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 41,33 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 53,66 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von 22,97 Prozent bedeutet, was die Einstufung auf "Schlecht" festlegt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie der Bellring Brands basierend auf den Analysen der Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie der Bellring Brands, mit einem RSI7-Wert von 62,96 und einem RSI25-Wert von 52,28, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 41,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 53,66 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung, mit sechs Tagen positiver Kommunikation und fünf Tagen negativer Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen, ein neutrales Ranking basierend auf dem Relative Strength-Index, eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine insgesamt positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.