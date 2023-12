Belite BioADR Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Belite Bio-Aktie wird derzeit von Analysten mit einem Rating von "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Somit führen die aktuellen Analysen zu einem Gesamtergebnis von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 38,25 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,39 Prozent entspricht und einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Belite Bio eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Belite Bio-Aktie derzeit auf 28,74 USD, während die Aktie selbst bei 45,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +59,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 40,37 USD, was einer +13,33 Prozentigen Distanz entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Belite Bio somit eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,96 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Belite Bio überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Belite Bio in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Belite Bio auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.