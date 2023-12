Belite BioADR Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Analysten schätzen die Aktie der Belite Bio auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 4 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie auch auf kurzfristiger Basis als "Gut". In diesem Zeitraum wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 38,25 USD, was einer Erwartung von -13,4 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 44,17 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Belite Bio in den letzten Wochen kaum verändert hat. Deshalb wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Dafür bekommt Belite Bio eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf Belite Bio diskutiert. Somit wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Belite Bio aktuell bei 28,08 USD. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 44,17 USD, was einem Abstand von +57,3 Prozent entspricht, daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 37,61 USD, was einem Unterschied von +17,44 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".