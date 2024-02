Belimo Holding Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Belimo wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Belimo, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Belimo-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Trend einen neutralen Wert aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 430,12 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 414,4 CHF liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 431,57 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert. Insgesamt wird Belimo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktie einen überverkauften Wert von 23,39, was zu einer guten Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Belimo-Aktie für den RSI eine gute Bewertung.