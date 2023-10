Belimo Holding Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Belimo erhält von den Marktteilnehmern eine neutrale Einschätzung. In den letzten Tagen war die Kommunikation sowohl in Social Media als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein schlechtes Ergebnis. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 444,38 CHF, während der Aktienkurs bei 385,6 CHF liegt, was einer Abweichung von -13,23 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 430,67 CHF, was einer Abweichung von -10,47 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Die Sentiment-Analyse ergibt, dass es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Belimo in Social Media gab. Es wurde weder vermehrt positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Das Buzz-Level, also die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie, hat sich nicht wesentlich von normalen Werten unterschieden. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein schlechtes Ergebnis. Der RSI liegt bei 84,21, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 67,72 und wird als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.