Belimo Holding Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Belimo liegt bei 23,65 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und mit einer Bewertung von "Gut" einhergeht. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Belimo wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Belimo bei 430,45 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 453 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,24 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 422,4 CHF, was einer Distanz von +7,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Belimo in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".