Beliebter Marathon in Zhengzhou gibt Kulturtourismus Auftrieb

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) -Der „Bank of Zhengzhou Cup" 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon wurde am 29. Oktober in der zentralchinesischen Metropole Zhengzhou gestartet.Als größtes öffentliches Fitness-Event mit den meisten Teilnehmern in der Hauptstadt der Provinz Henan war der Zhengzhou-Marathon, der nach drei Jahren Pause ein Comeback feierte, bei den Läufern genauso beliebt wie zuvor.Der diesjährige Zhengzhou-Marathon stand ganz im Zeichen des Gelben Flusses, Chinas zweitlängstem Fluss. Neben der Hauptstrecke, die die Wahrzeichen der Stadt miteinander verbindet, wurde auf der Tourismusstrecke entlang des Gelben Flusses eine neue, etwa 6 Kilometer lange Strecke für gesundheitsförderndes Laufen eingerichtet, die es den Läufern ermöglicht, den Charme und die Kultur des Gelben Flusses aus nächster Nähe zu erleben, so das Organisationskomitee.Zhengzhou hat sich ebenfalls mit Lanzhou, Dongying und Wuzhong zusammengetan, den drei Städten, die ebenfalls Marathons entlang des Gelben Flusses ausgerichtet haben, um die Marathon-Serie am Gelben Fluss zu starten, deren letzter Abschnitt der Zhengzhou-Marathon war.Der diesjährige Zhengzhou-Marathon zog fast 40.000 Teilnehmer an. Bei den Marathon- und Halbmarathonveranstaltungen kamen 71,21 Prozent der Bewerber von außerhalb Zhengzhous.Durch eine Reihe von Vorzugsmaßnahmen konnten die Organisatoren den Läufern nicht nur eine gute Erfahrungen bei der Teilnahme an den Wettkämpfen vermitteln, sondern sie auch zu einem längeren Aufenthalt in Zhengzhou bewegen.Der Marathon hat die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und anderen Wirtschaftszweigen der Stadt vorangetrieben. Es wird geschätzt, dass die Veranstaltung einen kulturtouristischen Konsum und industriellen Nutzen von 146 Millionen Yuan generiert hat, wobei Nebeneffekte zu einem Gewinn von mehr als 732 Millionen Yuan geführt haben.Der „Bank of Zhengzhou Cup" 2023 Zhengzhou Yellow River-Marathon hat das tiefgreifende kulturelle Erbe der Stadt und die moderne urbane Landschaft voll zur Geltung gebracht, die Läufer aus dem ganzen Land mit lokaler Gastfreundschaft und Begeisterung überschüttet und sie mit der Offenheit und Inklusivität der Stadt beeindruckt.Die einzigartige geografische Lage der Stadt, ihr bedeutender historischer und kultureller Status und ihre Kampfkunsttraditionen wurden durch die Veranstaltung weiter gefördert.Links zu den Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443184Bildunterschrift: Der „Bank of Zhengzhou Cup" 2023 Zhengzhou Yellow-River-Marathon startete in Zhengzhou.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2273721/Zhengzhou_marathon.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beliebter-marathon-in-zhengzhou-gibt-kulturtourismus-auftrieb-301985120.htmlPressekontakt:Herr Li,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of 2023 Zhengzhou Yellow-River Marathon, übermittelt durch news aktuell