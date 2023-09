Belgisches Circular-Economy Startup Triple Helix will mit neuer visionärer Anlage die Emissionen aus dem Schaumstoff-Recycling um 50 % senken

Brüssel (ots/PRNewswire) -Für das innovative Verfahren brauchte das Unternehmen eine Technologie, die präzise, intelligent und verlässlich istRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute den Vertragsabschluss mit dem belgischen Recycling-Startup Triple Helix bekannt. Rockwell Automation wird das Unternehmen mit hochmodernen Prozesslösungen und intelligenten Stromsteuerungssystemen unterstützen.Um das erforderliche Maß an Präzision und Zuverlässigkeit zu erreichen und um seine Vision zu verwirklichen, entschied sich Triple Helix für Rockwell Automation PlantPAx 5.2 DCS-Prozesssteuerung (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) in Kombination mit modularen, konfigurierbaren CUBIC Leistungssteuerungen.„Damit die neue Anlage funktionieren kann, brauchen wir die vollständige Kontrolle über jede Phase des Prozesses", sagt Steven Peleman, CEO von Triple Helix. „Das System muss uns die Einblicke und Flexibilität geben, die wir für eine ständige Optimierung brauchen; wir können es uns nicht erlauben, dass es wie eine „Black Box" funktioniert. Wir brauchen einen Partner mit globaler Präsenz, der uns bei der internationalen Markteinführung des Produkts begleiten kann. All diese Faktoren haben auf Rockwell Automation gedeutet."Gegründet im Jahr 2020, hat sich Triple Helix (https://urldefense.com/v3/__https:/triplehelixgroup.com/__;!!JhrIYaSK6lFZ!uHNTB2OWied0eJu2-9irsuN1340zdMSKcZVNe2QxaGYzh79V0xsXzyDHOq_XEwQZS21AjF-z75dis1crxZtURny9eMiLFnqruzs$) auf fortschrittliches Materialrecycling spezialisiert. Das im belgischen Antwerpen ansässige Unternehmen baut eine innovative Polyurethanschaum-Recyclinganlage. Jedes Jahr werden in europäischen Fabriken mehr als eine Million Tonnen Polyurethanschaum hergestellt.Mit seiner SurePure-Recyclingtechnologie reinigt Triple Helix gebrauchten Schaumstoff, zerlegt ihn in seine chemischen Komponenten und verwendet diese dann zur Herstellung neuer Produkte. Die materielle Reinkarnation oder der Versuch, bestehende Moleküle zu erhalten, die sich am Ende ihres Lebenszyklus befinden, ist das Kerngeschäft von Triple Helix Molecules as a Service.Der Recyclingprozess ist äußerst energieeffizient, erzeugt fast keinen Abfall und reduziert die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Entsorgungsmethoden um 50 %. Doch damit die neue Anlage funktioniert, muss Triple Helix den Recyclingprozess ständig kontrollieren können.Das Unternehmen muss in der Lage sein, jeden Aspekt des Prozesses zu überwachen und anzupassen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt und die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Je nachdem, was der Markt verlangt, muss Triple Helix außerdem in der Lage sein, sich schnell umzukonfigurieren, um verschiedene Schaumstoffqualitäten aufzunehmen und unterschiedliche Endprodukte herzustellen.„Wir sind stolz darauf, der Technologiepartner für die Einführung von Triple Helix zu sein", sagte Pierre Teszner, Regional Vice President für Mittel- und Osteuropa bei Rockwell Automation. „Rockwell Automation ist bestrebt, seine Kunden bei der Innovation und der Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele zu unterstützen (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/sustainable-solutions/heavy-industries.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=ConnectedEnterprise_OilGas_EMEA_CMP-04776-M0P3K0&utm_content=news_wire). Triple Helix ist ein fantastisches Beispiel für beides. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen beim Bau seiner Anlage in Antwerpen und bei der eventuell weltweiten Markteinführung."Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (about:blank) (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. 