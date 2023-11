Belden Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Belden wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält Belden daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Belden beträgt 66,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" resuliert. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Belden-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Belden vor. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 107,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 61,98 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 66,43 USD. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Belden von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Belden eine Performance von 0,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 21,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Belden im Branchenvergleich eine Underperformance von -20,22 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,94 Prozent im letzten Jahr, und Belden lag 11,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.