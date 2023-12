Belden Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Belden verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +9,06 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,5 Prozent, und Belden übertraf diesen Durchschnittswert um 0,75 Prozent. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Belden derzeit bei 84,43 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 77,25 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,5 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 70,54 USD, was einer Differenz von +9,51 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Belden in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 77,25 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 39,29 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 107,6 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten mit der Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Belden-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 31,46 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Belden.