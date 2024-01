Bel Fuse Aktie: In selten guter Lage!

Die Bel Fuse Aktie wird auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 50,15 USD, was einer Abweichung von +24,91 Prozent zum aktuellen Kurs von 62,64 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 57,26 USD zeigt mit einer Abweichung von +9,4 Prozent ein positives Signal. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Auch die Anleger-Stimmung ist positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Die vorherrschenden positiven Themen in den Diskussionen der letzten Wochen führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Anleger-Stimmung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,45 ist die Bel Fuse Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" um 80 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Auch im Branchenvergleich schneidet die Bel Fuse Aktie positiv ab. Mit einer Performance von 84,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt sie deutlich über dem Durchschnitt (-2,09 Prozent) der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit 73,24 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung der Bel Fuse Aktie in den genannten Bereichen.