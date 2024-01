Bel Fuse Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividendenrendite für Bel Fuse liegt aktuell bei 0,39 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt mit 0,95 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt (1,34) für diese Aktie. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Bel Fuse von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Bel Fuse in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die Änderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei Bel Fuse erhält dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Bel Fuse daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bel Fuse-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (31,72) zeigt, dass auch hier Bel Fuse weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bel Fuse daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse erwies sich die Bel Fuse-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,45 liegt, was 80 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,15). Daher erhält Bel Fuse in dieser Perspektive eine "Gut"-Einstufung.