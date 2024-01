Bel Fuse (A) Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Bel Fuse-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 31,72 beträgt. Auch hier ist Bel Fuse weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bel Fuse.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Bel Fuse in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +86,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,09 Prozent gefallen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Bel Fuse mit einer Performance von 84,81 Prozent eine Überperformance von 73,24 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Bel Fuse beträgt 0,39 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,34 Prozent liegt. Daher erhält Bel Fuse eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die Bel Fuse derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 50,15 USD, während der Kurs der Aktie bei 62,64 USD liegt, was einer Überperformance von +24,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 57,26 USD zeigt eine Abweichung von +9,4 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält Bel Fuse daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.