Bel Fuse (A) Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Bel Fuse wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite für Bel Fuse beträgt derzeit 0,6 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,38 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bel Fuse-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 48,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 66,97 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 53,3 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 66,97 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Bel Fuse im vergangenen Jahr eine Rendite von 86,18 Prozent erzielt, was 80,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,99 Prozent, und Bel Fuse liegt aktuell 88,17 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.