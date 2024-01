Bel Fuse (A) Aktie: Nächster Hammer kommt!

Bel Fuse Aktie mit einer starken Performance im Vergleich zu anderen Branchen

Bel Fuse konnte in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 86,18 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,49 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +86,67 Prozent für Bel Fuse bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,46 Prozent verzeichnete, lag Bel Fuse mit einem beeindruckenden Wert von 76,73 Prozent darüber. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Bel Fuse.

Auch nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Bel Fuse als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,63 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 46,04 beträgt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale für Bel Fuse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 48,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 64,64 USD liegt, was einer Abweichung von +31,97 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 54,24 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+19,17 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Bel Fuse somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bel Fuse jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt zeigt die Aktie von Bel Fuse starke Performance und wird sowohl fundamental als auch technisch positiv bewertet.