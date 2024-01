Bel Fuse (A) Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bel Fuse festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu besonders negativen Themen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Bel Fuse daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite für Bel Fuse beträgt aktuell 0,39 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,34 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bel Fuse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 50,15 USD, was einer Abweichung von +24,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +9,4 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Bel Fuse in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.