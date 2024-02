Beken Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Beken wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage, der bei 28,25 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,77 CNH zeigt eine Abweichung von -37,1 Prozent. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 26,49 CNH unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 26,49 CNH, was einer Abweichung von -32,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Beken-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Beken. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen im normalen Bereich liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beken liegt bei 80,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 78 in einen überkauften Bereich. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln eine neutrale Stimmung wider, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vier Handelssignale ermittelt, wovon 0 als gut und 4 als schlecht bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie von Beken daher als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beken-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird und sowohl in der charttechnischen Analyse als auch im Anlegerverhalten als eher negativ bewertet wird.

