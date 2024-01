Beken Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein weit verbreiteter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der Beurteilung der Beken-Aktie wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Beken-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 68,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Beken-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beken-Aktie auf 29,54 CNH, während der aktuelle Kurs bei 26,39 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,66 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 29,61 CNH, und die Aktie weist einen Abstand von -10,87 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Beken gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen rund um Beken in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum wurden fünf Handelssignale ermittelt, wovon 5 als "Schlecht" und keines als "Gut" bewertet wurden. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beken bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Sollten Beken Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Beken jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beken-Analyse.

Beken: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...