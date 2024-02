Beken Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Beken-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 28,25 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -37,1 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,49 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-32,92 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beken-Aktie liegt bei 80,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 78 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an drei Tagen überwiegend positiv und an einem Tag überwiegend negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Beken in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Beken-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.