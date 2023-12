Beken Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung der Anleger bei Beken ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant gestiegen oder gesunken.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beken-Aktie weist für die letzten 7 und 25 Tage neutrale Werte auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beken bei 29,77 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,15 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -5,44 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist dagegen eine neutrale Distanz von -4,99 Prozent auf.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Beken-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung, dem Sentiment und dem Buzz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.