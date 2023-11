Bekaert Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Bekaert":

Technische Analyse: Die Bekaert-Aktie befindet sich momentan in einer neutralen Position, da der Aktienkurs bei 43 EUR liegt, was einem Abstand von +3,22 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 41,66 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 40,26 EUR, was einer Differenz von +6,81 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Bekaert-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 22,91, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 22 und bestätigt somit die überverkaufte Situation und die "Gut"-Einstufung.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität der Bekaert-Aktie zeigt durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Bekaert in dieser Kategorie.

Anleger: In den sozialen Medien wurde die Bekaert-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen bestätigen diese Einschätzung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.