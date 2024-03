Ist es endlich vollbracht, China Union?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. China Union wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 72,73 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält China Union eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, sodass China Union auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber China Union. Es gab fünf Tage lang vor allem positive Diskussionen, ohne negative Beiträge. Nur an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse erhält die China Union auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses insgesamt ein "Schlecht"-Rating. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen, die zu dieser Einstufung führen. Der GD200 verläuft um -24,54 Prozent über dem Kurs der Aktie, während der GD50 eine Abweichung von -9,21 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für China Union auf Basis der verschiedenen Analysen.