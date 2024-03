Bekaert Aktie: Ist das wirklich alles?

In den sozialen Medien zeichnet sich bei Bekaert eine Verschlechterung des Stimmungsbildes ab, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in den letzten vier Wochen weder positiv noch negativ verändert. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Einschätzungen zu Bekaert überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bekaert liegt bei 36,79, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bekaert-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 43,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (48,02 EUR) liegt deutlich darüber, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Bekaert eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.