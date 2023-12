Bekaert Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bekaert":

Die Bekaert-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,9 EUR, was einem Unterschied von +7,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 41,73 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (40,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +10,48 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Bekaert-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Bekaert diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird die Bekaert-Aktie mit einem RSI-Wert von 14,68 als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 22, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Bekaert in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Bekaert-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.