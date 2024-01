Bekaert Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

Bekaert erhält positive Bewertungen in sozialen Medien

In den letzten zwei Wochen wurde Bekaert von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält Bekaert insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Bekaert aktuell mit dem Wert 13,64 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bekaert verläuft aktuell bei 41,92 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 46,52 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,97 Prozent aufgebaut hat. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt derzeit bei +12,15 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Bei Bekaert konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Bekaert auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.