Beispiel Rene Benko: So (un)sicher ist „Betongold“

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Finanztrends Video zu Gold



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in der historisch beispiellosen Niedrigst- bzw. Nullzinsphase nach dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise 2008/2009 machte „Betongold“ seinem Namen alle Ehre. In dieser Zeit war Geldanlage in Immobilien praktisch eine todsichere Angelegenheit. Denn das Geld dafür war in Form von fast zinslosen Krediten in Hülle und Fülle vorhanden,...