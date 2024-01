Beiqi Foton Motor Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Beiqi Foton Motor liegt bei 56 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Beiqi Foton Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 12 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Beiqi Foton Motor im Branchenvergleich eine Underperformance von -23,92 Prozent verzeichnet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 6,44 Prozent, wobei Beiqi Foton Motor 18,36 Prozent unter diesem Wert blieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher eine Unterperformance festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 3,29 CNH für den Schlusskurs der Beiqi Foton Motor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,66 CNH, was einen Unterschied von -19,15 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (2,92 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-8,9 Prozent), was eine weitere "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Beiqi Foton Motor-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Beiqi Foton Motor war eher positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Beiqi Foton Motor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.