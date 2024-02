Beiqi Foton Motor Aktie: Chancenlos!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Trubel rund um Aktien. Die Anzahl der Diskussionen in sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Beiqi Foton Motor wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Beiqi Foton Motor mit einem Abstand von -16,93 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal mit einem Abstand von -0,38 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Beiqi Foton Motor für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Gut", während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Beiqi Foton Motor mit -21,38 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,68 Prozent aufweist, liegt Beiqi Foton Motor mit 9,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.